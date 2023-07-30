IDF戰機。（資料照片/軍聞社）

大陸長春航空展於26日開幕，解放軍空軍派出多架殲-20戰鬥機在開幕式中表演飛行特技。我前海軍艦長黃征輝表示，殲-16跟殲-20就像是重型機車，台灣的的IDF、勇鷹則幾乎像是輕型，把兩岸現在使用的戰鬥機比一比，台灣空軍不管花了多少錢去買F-16，傳統戰力都可說是「一面倒」。

黃征輝29日在中天《前進戰略高地》節目中表示，加油機可延長作戰半徑，比如圖-160裝了滿滿彈藥，一起飛時，透過加油機把油加得飽飽的，就可用最大載彈量飛到最大航程，大陸海軍一直在練這技術。

黃征輝接著指出，殲-16、殲-20的油量雖受載重限制，但在航母上起飛後，藉由加油機塞滿了油，戰線就會拉很長；他說明F-35空重是14.7噸、最大起飛重量31.8噸，為單引擎；F-16輕了很多，空重8.6噸、最大起飛重量19.2噸；而殲-16跟殲-20空重分別是17.7噸、17.0噸，最大起飛重量為36.0噸、37.0噸。

黃征輝更點出，F-16跟殲-16、殲-20相比猶如輕型機車，殲-16、殲-20則是重型機車，差異很大；台灣的IDF、勇鷹幾乎都是輕型，空重6.5噸，最大起飛重量12.5噸，兩岸目前使用的戰鬥機差異很大，台灣空軍不管花了多少錢去買F-16，傳統戰力仍可說是一面倒。