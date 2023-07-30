上了年紀之後如果出現嗅覺退化的情況，要當心可能是失智警訊。

世界衛生組織統計，失智症患者6成至7成罹患阿茲海默症，近年有研究指出嗅覺喪失是此症一項初期警兆。美國最新研究指，帶有特定基因者更有可能出現失去嗅覺的情況。研究成果26日已發表於《神經學》（Neurology）期刊。

英國《每日郵報》報導，這項研究指出，與不帶APOE e4基因者相較，帶有此一基因者更可能出現嗅覺喪失、認知衰退。研究第一作者、美國芝加哥大學古德史密斯博士（Matthew S. GoodSmith）說，測試一個人察覺氣味的能力，可能是預測未來會否出現認知問題的有效方法。

此前研究顯示，失去嗅覺可能讓大腦產生發炎情形，這與認知能力下降有關。脂蛋白酵素元E（apolipoprotein E，APOE）是失智風險增加最顯著的基因，在血液之中負責運送膽固醇與其他脂肪。

APOE有幾種形式（或稱「等位基因」），包括APOE e2、APOE e3、APOE e4。每個人會自父母各承襲1個APOE基因。有些變異與失智無關，與阿茲海默症風險增加關聯最大的是APOE e4。倘若帶有2個APOE e4，患阿茲海默症機率更大。每4人有1人帶有APOE e4基因，但擁有2個APOE e4的占比僅為2%至3%。

記憶喪失是阿茲海默症常見症狀。（示意圖／Shutterstock）

這項研究收集865人在家填寫的嗅覺自我評量問卷，包括察覺氣味的能耐、能否辨識聞到何種氣味。嗅覺測試每5年1次，記憶力與思考能力評估做了2次、每次相隔5年。參與者也接受採樣查明是否帶有與阿茲海默症患病高風險有關的基因。

氣味覺知測試要求參與者評估自己能聯想到的氣味種類，從0到6分給自己評分。 擁有至少1個APOE e4基因者察覺氣味的表現，比不帶APOE e4基因者的分數低了37%。有APOE e4基因者65歲至69歲出現嗅覺減退，能夠察覺平均3.2種氣味，不帶這種基因的人可察覺平均3.9種氣味。

帶有APOE e4基因者在75歲至79歲開始無法辨別聞到什麼味道，這種情況一旦發生，嗅覺退化速度比未具此基因者來得快，苦於認知能力喪失程度也更嚴重。

古德史密斯表示，本研究成果尤其對於找出早期失智風險者的研究帶來希望，往後仍待更多研究以證實上述發現，以界定嗅覺喪失到何種程度可供預測阿茲海默症罹患風險。這項研究的侷限知處在於並未納入嚴重失智症患者。

阿茲海默症常見症狀包括記憶喪失、判斷力變差、迷糊、重複同樣的問題、溝通困難、需要更長的時間完成日常生活事務、行事變得莽撞衝動、行動能力發生問題。