25歲的新人歌手同理推出首張專輯《心》，專輯中的歌都由他自己創作，靈感源自於他的親身經歷或是看到的社會現象，歌曲〈That's Called Life〉是送給爸媽的作品，他提到過去家中經濟狀況不佳，讓爸媽既愧疚又沒自信，但他表示這一點都不羞恥，並說：「我還是三餐吃很飽，爸媽給我很多愛，這個家庭非常棒！」

同理透露爸媽過去很常自責，認為無法給他及哥哥更好的成長環境，並會對他說：「兒子抱歉，沒辦法讓你出國體驗人生。」但同理完全不在意，「我家真的帶給我很完整的愛，我物欲不高，我的快樂就是做音樂、打球，出國等自己有錢再出去看看就好。」問及是否曾經打工幫忙家裡？同理表示從小爸媽就教導他要為自己的人生負責，「我想做音樂就自己去打工，是為了養活自己，而不是幫忙家裡。」而現在他開始賺錢，也會給爸媽孝親費，並希望能帶家人出國玩。

雖然家裡不富有，但同理認為爸媽給他滿滿的愛。（圖／林士傑攝）

除了爸媽，阿公也是同理很重要的家人，他提到從小就跟哥哥與阿公住在同一間房間，由於阿公眼睛看不到，各種日常生活都需要在旁邊協助阿公，也讓祖孫的感情越來越緊密，後來阿公罹患癌症，爸媽需要上班，同理與哥哥便輪流在醫院照顧阿公，同理笑說自己會利用在醫院的時間混音，「阿公知道我喜歡唱歌，會嫌我很吵！」

同理與阿公感情緊密，也曾寫歌鼓勵罹癌的阿公。（圖／林士傑攝）

在阿公生病的這段期間，同理創作出〈All Is Well〉，他表示看到阿公抽痰這麼痛苦，覺得很心疼，想要藉由這首歌鼓勵阿公跟自己一切都會變好，坦言阿公難受也會讓他心情受影響，不過看到爸爸白天工作，晚上還要照顧阿公，便覺得自己也要堅強起來，別讓家人還要擔心他；今年4月同理的阿公過世，對他來說是個震撼教育，「第一次遇到家人離世，但爸爸媽媽都很堅強繼續生活，我也要趕快調適好心情。」

同理從小就愛音樂，終於推出首張專輯《心》。（圖／林士傑攝）

經過這麼多風風雨雨，同理終於推出首張專輯，他表示自己從小就喜歡音樂，大學本來想讀相關科系，但因學費太貴而作罷，不過他常常翹課去做音樂，並透露雖然家人沒有反對他走這條路，但會擔心他吃不飽飯，直到他參加《聲林之王3》，從幕後走到幕前，開始收到版稅能養活自己，才讓爸媽終於放心。

自認是工作狂的同理平時完全閒不下來，希望明年有機會能得到金曲獎。（圖／林士傑攝）

同理也提到自己是個工作狂，只要一天不寫歌就渾身不對勁，「寫歌對我來說是一種抒發，我是一個閒下來會慌的人，喜歡被工作塞滿！」疫情期間他就因為閒不下來，花了兩個月的時間把家裡全部粉刷一次，苦笑說：「我很難放假，停下來我會不舒服。」談到接下來的目標，同理表示希望能辦一場專場演出，也許願明年能在金曲獎得到歌手類的獎項。

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