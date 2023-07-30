范少勳的父親在他上國中時生意失敗，「家中經濟變得非常不好」，加上他正值叛逆期，「自我意識又很強」，除了喜歡跟朋友在外惹事外，在家也常會大吼大叫，有次親眼目睹父親拿家裡的錢，「我真的忍無可忍，直接叫他滾出這個家，還揚言要拿東西攻擊他」。

范少勳在青少年時期與父親的關係並不好。（陳俊吉攝）

因為心中有諸多的怨言，所以當初父親要他去考公務員時，范少勳只覺得根本是想要穩定的金錢來源而已，甚至到他主演電影《下半場》上映時，他鼓起勇氣邀請父親來觀看，「結果他看完後又是要跟我拿錢，讓我非常受傷，我試著用我的方式拉近跟他的關係，但他卻還在原地踏步，還講出這種話。」

范少勳一直對父親有諸多的怨言。（陳俊吉攝）

直到范少勳也當爸後，父子的關係才有了重大改變，「領悟到當父親真的很不容易，我在面對女兒時，有時候也可能做得不好」，在此之前母親一直勸說他無論如何都得尊重父親，但他始終不太明白，後來才試著去理解，「我父親是養子，被養父母收養後拋棄，再找回來的人生，因此受到生長經驗的影響很大，會選擇先保護自己」。

女兒出生後，范少勳（左）與父親的關係也有大轉變。（摘自臉書）

加上他演員的身分，范少勳體會到很多話背後都有所謂的潛台詞，知道父親在那個時空背景下，有很多心裡話是難以說出口，就漸漸地釋懷了，「我不想後悔，等到父親無法說話那天才想和好，那就太晚了」，決定慢慢打開心房，先跟自己和解，「不先跟自己和解，沒辦法跨出那一步，父親也走過來了，我覺得很開心」。

范少勳決定慢慢打開心房，與爸爸和解。（陳俊吉攝）

范少勳也笑曝「還有不知道是不是因為被孫女融化了」，本來都覺得父親是這個家的旁觀者，現在不僅會主動問需不需要幫忙照顧小孩，也和以前不同，開始會傳訊息噓寒問暖，讓他欣慰地表示：「這半年來看著家庭逐漸回到正軌，覺得日子不管多苦，只要回到有安全感的家就夠了。」