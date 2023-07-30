6號颱風卡努路徑沒什麼變化，強度持續增加，預估31日將發展為中度颱風。氣象專家吳德榮提醒，仍不能排除海上颱風警報的可能性，應密切觀察；另颱風從北邊來，引進西南氣流恐對中南部造成威脅，更要小心！

最新模式模擬，周二（1日）起受卡努外圍環流影響，迎風面西半部有短暫雨，北台灣降雨較明顯、花東晴時多雲。2日起至8日，潮濕、不穩定的「西南季風」逐漸建立，西半部將轉為陣雨或雷雨。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，季風建立期間，迎風面的西南部一帶易有大雷雨，甚至伴隨劇烈天氣，且連日降雨明顯，民眾要特別留意長時間的大雨致災。

預估卡努大致往琉球群島附近海域，轉西北西、通過東海南部，撲向大陸浙江。由於部分模式做出颱風進入台灣北部海域的模擬，是否排除海上警報？還要繼續觀察其動態。

今、明兩天多雲時晴，局部地區午後慎防大雷雨。各地氣溫：北部24至35度、中部23至35度、南部24至35度、東部22至36度。