金曲歌王王力宏歷經婚變風波後，9月將唱回小巨蛋，這回他巡演由邱瓈寬旗下的「寬魚國際」一手策畫，昨(29日)演唱會門票開賣，執行長邱瓈寬表示票房是「好！還可以更好！」。媒體報導，有網友搶到多張800元門票轉到臉書社團以「原價」拋售，竟引來邱瓈寬本人回應了。

王力宏演唱會昨開賣後，最高和最低票價賣得最好，據《三立新聞網》報導，昨有網友買到多張王力宏演唱會800元門票，轉往臉書社團「演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券」販賣，但他並非黃牛，是以原價賣出，見此，邱瓈寬回應：「為什麼搶了原價賣？搶來幹嘛？打廣告？」

驚見邱瓈寬本人也在該私密社團，引來網友回：「寬姐太可愛了」、「想不到寬姐在社團裡」、「可能搶來賺信用卡刷卡回饋」，作者也親自回應：「寬姐下午好」。而對於王力宏這次唱回台北小巨蛋，邱瓈寬回應票房理想，「高價票都幾乎賣完了，很多人點名要包廂，我正在頭痛哪裡可以生包廂」。

邱瓈寬更強調，這次王力宏回台北開唱，會準備和前兩站不一樣的表演內容，曲目會翻新，為了照顧老粉絲，觀眾希望聽到力宏唱什麼歌，可以去「寬魚國際」的臉書FB或是IG留言。被點名次數越多的歌，越有機會被聽到。「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會台北站門票可在KKTIX網以及全台的FamiPort購買。