輕颱卡努今晨中心位置在鵝鑾鼻東南東方約1400公里海面上，順著太平洋高壓邊緣前進，星期一是關鍵！預估卡努接下來會被高壓推著往西走，要是高壓勢力強，颱風就會離台灣較近；高壓弱，颱風就維持往北路徑。

目前各國氣象單位預估一致，卡努通過琉球群島海域後進入東海，再朝大陸浙江沿岸前進。由於「路上幾乎沒什麼阻礙」，加上整個環境適合颱風發展，星期一將增強為中度颱風。

中央氣象局認為，若路徑、暴風圈無太大變化，發布海上警報的機率並不高，當然陸上警報就更不可能了，不過仍有變數，暫時不能完全排除。