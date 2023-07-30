女星陳妍希因演出電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，後來拍攝古裝劇《神鵰俠侶》認識現任老公陳曉，兩人於2016年結婚育有一子「小星星」；近期她因新戲復古短髮被虧看起來像大媽，如今她陸綜中穿著古裝，仙氣十足的模樣被大讚「小龍女回來了」。

陳妍希日前擔任陸綜《少年行》的導師，其中一期節目中製作單位安排節慶橋段，當中可見陳妍希換上粉色系古裝，放下飄逸長髮，手提燈籠緩慢走出，一舉一動散發仙氣，且因服裝設計關係，讓她意外曝光真實腰身，纖細的體態讓網友驚訝，事後她在微博上曬出一段絕美短片，並寫下：「今天換古裝，遊園子，求偶遇」。

影片曝光後，網友紛紛留言大讚「哪裡來的小仙女」、「妍希的古裝好美啊」、「快說個地址我去偶遇你」、「女神好美呀」、「絕了古裝怎麼都好看」更有人提到當年陳妍希飾演小龍女時「是這個妝造就好了」。

陳妍希古裝造型獲網友稱讚。（圖／擷取自微博）

事實上，陳妍希先前飾演小龍女時，因臉頰較圓潤加上當時造型讓許多劇迷很酸她是「小龍包」，而日前她被直擊拍攝新戲時，穿著藍色襯衫與格子裙，加上一頭蓬鬆短髮，整體造型看起來有些復古，也遭網友批評「這個造型感覺好老」；如今她以新古裝造型亮相，纖細的體態讓她獲得不少讚美。