隸屬亞尼克旗下的甜點店「亞尼克夢想村」，位於陽明山仰德大道巷內的美軍宿舍遺址，日前宣布將於7月31日結束營業，回歸亞尼克品牌，結束品牌19年的歷史。

亞尼克夢想村29日在臉書發出公告，為了深耕品質、提升顧客體驗，宣布亞尼克夢想村將於7月31日結束營業，8月1日回歸於亞尼克品牌，「與你們一起創造的回憶，難以忘記，亞尼克夢想村，感謝各位支持，我們珍重再見。」消息一出讓不少粉絲不捨，感嘆好可惜，「我還去做過幾次DIY，很喜歡欸」、「儲值的怎麼辦」。

「亞尼克夢想村」將於7月31日結束營業，回歸亞尼克品牌。(翻攝自亞尼克夢想村FB)

「亞尼克夢想村」創立於2004年，店址是陽明山上有50年歷史的美軍宿舍，建築是美國南方城郊住宅風格，保有異國情調，不同於亞尼克門市販售生乳捲為主，亞尼克夢想村是提供多種甜味派，並不定時推出特色點心，還會舉辦DIY課程，每逢萬聖節、耶誕節也有限定活動，是陽明山上的人氣甜點店，隨著陽明山店熄燈，未來民眾只能到板橋環球店回味。

至於已儲值的民眾，亞尼克夢想村表示，原本買儲值或有購買寄派塔套餐的粉絲還是可以到亞尼克門市使用，派塔的經典口味還是可以到亞尼克門市購買。