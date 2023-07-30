日本桌球天后福原愛和台灣桌球好手江宏傑的婚姻2年前宣告畫下句點，近日江宏傑大動作到日本開記者會，控訴福原愛涉嫌「ABDUCTION（綁架）」，引來台日網友討論，不少日本藝人也發表自己的看法，搞笑藝人明石家秋刀魚（明石家 さんま）則被虧和他認識多年的福原愛、廣末涼子婚姻都出事，批評他帶衰，明石家秋刀魚也開玩笑說：「如果是我的錯，我會去道歉的」。

68歲的明石家秋刀魚是資深搞笑藝人，與塔摩利、北野武並稱日本搞笑藝人三巨頭，他1988年與女演員大竹忍結婚，生下一女，婚姻僅維持4年以離婚收場。據《日刊體育》報導，過去明石家秋刀魚曾在節目裡跟被封為「天才桌球少女」的福原愛進行桌球對決而廣為人知，昨(29日)則在節目中被虧是「婚姻破壞者」，來賓笑說：「因為你的關係，福原愛也變成『那樣』，和你相關的人都變得不幸了」。

見此，明石家秋刀魚喊冤說跟福原愛見面是對方6歲的時候，並表示看福原愛就像自己的女兒一樣，才不會想害對方，無奈說：「愛醬的事不是我的錯，廣末涼子的事也不是我的錯」，旁人勸他去道歉，他回應如果是他的錯，他會去道歉，但其實不是那樣，並苦笑說：「是不是跟在演藝圈待太久有關係？」

談到婚姻破裂，有來賓比喻成花瓶，說：「在破裂之前，用黏合劑黏在一起不就好了？」有過離婚經驗的明石家秋刀魚則表示：「不行不行，可能有人會說『我就喜歡破碎的花瓶』，但是花瓶一旦破裂就回不去新的了」，夫妻倆只能生活在裂縫中生存，他不認為離婚是壞事，但建議大家可以當作是「買新的花瓶」，兩人都放下過去的怨懟，重新開始新生活也不錯。