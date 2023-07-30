一名經營家具店的男子指控，即將在開餐廳的老闆娘，向他訂了13張桌子、40張椅子，價格一共是46000元，貨到後以椅子有色差、要自行組裝、運送過程有碰撞為由，要求退貨，對談過程中不斷向男子殺價，還表示若整組算5000元她就不退貨，讓他傻眼「妳要不要聽聽妳在說什麼？別開店了，我們先叫律師把事情理清楚。」貼文讓網友看了瞠目結舌，「老闆娘臉皮好厚，吃相真難看」。

原PO昨（29）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，老闆娘訂購13張桌子、40張椅子，價格為46000元，到貨後卻開始挑毛病，嫌椅子有色差、顏色易髒、運送過程有碰撞等原因，把價格砍到36000元，原PO雖然無奈也欣然接受，但他遲遲未收到貨款。

不料老闆娘後續又以桌椅要自行組裝為由，開始向原PO抱怨，「您一開始怎麼沒告知桌椅要自行組裝？我得研究了」，加上品質不如預期，要求全數退貨。原PO向老闆娘表示會請貨運取貨，但對方又說，已將桌子組裝完畢，現在全數要退貨，恐延遲開業，「我們營業損失還有桌子都組裝完了，白費力氣您怎麼算？全部5000元我收下，所有虧損算我的。」

原PO傻眼直問「妳要不要聽聽你自己在說什麼？全部5000元，跟我白送給妳有什麼區別？」老闆娘眼看5000元談不攏，提高到10000元說，「還是10000元好不好？因為我也不想讓你虧損，我們各退一步吧！」

由於老闆娘已把桌椅的外箱丟棄，因此無法再次銷售給其他客人和退貨，而老闆娘後續決定把桌子留下，但一毛錢都還沒支付，原PO也不願意出車到老闆娘的店面把椅子載回，要求對方自行叫貨車送回工廠，他得大罵「妳一點虧都不願意吃，還開什麼店呢？店也先別開了，我們先叫律師把事情理清楚。」

貼文讓網友全看傻眼，「老闆娘臉皮好厚，吃相真難看」、「還沒開店就有負面評價，還需不需要開業」、「好會拗，拗到最高點還一副很委屈認賠」、「未開幕先轟動耶！看完我應該是不會去吃」、「抵制店家」、「開幕了嗎？我要向店家學習，去盧老闆娘」。