韓國人氣女團Red Velvet隊長Irene（裴柱現）憑藉精緻臉蛋獲封「韓國女團最美神顏」，但鏡頭前總是溫柔、害羞的她卻被指控耍大牌、辱罵工作人員等行徑，雖她第一時間出面道歉網友卻不買單；如今風波好不容易過去，在官方最新影片中，她在幫忙照顧隊友Yeri時，突被對方直嗆顧鏡頭，讓她當場愣住。

Red Velvet官方最新發出的演出幕後花絮中，可見身為隊長的Irene想替成員Yeri整理背後的耳機線，但這時Yeri卻突然轉身對Irene說：「妳是因為有相機，所以才對我這麼好吧？」一開始Irene以為自己聽錯了，結果Yeri又重複了一次同樣的話，讓Irene相當無奈最後無奈轉過身。

yeri never beating the annoying maknae😭😭😭 pic.twitter.com/DS3lpJ4j00 — jenna | SEVEN (@chikatiejk) July 28, 2023

影片曝光後，引發韓國網友熱議，一部分認為Irene是因先前耍大牌爭議才被調侃，但也有粉絲出面緩頰，認為Irene一直對於成員都十分照顧，反而是Yeri不知感恩。

事實上，Irene過去遭化妝師發文指控，與女團成員合作前就做好心理準備，沒想到還是受到無理的對待，更提到，當時在陌生的房間裡「度過如同地獄般20多分鐘」過程中對方不斷對她指手畫腳「面對著她通過舌頭不停發射的刀劍，我忍不住雙眼流下了眼淚，對於她的一切，我想了好久，也都無法理解」文中雖未指明但卻標註Irene團體的歌曲名。

事後，Irene火速在Instagram上大動作道歉，卻被韓國網友痛批沒有誠意，更讓「Irene 人品」關鍵字登上當時韓網熱搜第一名的位置，而所屬經紀公司SM娛樂也發表公開聲明：「隊長Irene為她粗魯的言行舉止親自向該名造型師道歉。SM經紀公司會竭力制止這種情況再次發生，我們會為此事負起全責」。