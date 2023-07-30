im.B詐騙案受到各界關注，民進黨前主席許信良的胞弟許國泰昨（29）日在台南市演講時指出，過去曾有民進黨立委因與財團沾上邊被開除黨籍，但現在綠委陳歐珀與im.B詐騙集團關係密切卻沒事，「這樣的民進黨還值得支持嗎？」

中天昨於台南興濟宮舉行廟口開講，許國泰上場時狂罵了民進黨20分鐘，他說明現在之所以對綠營深惡痛絕，是因為它不只貪腐，還與詐騙集團站在一起，早已沒了過去清廉、勤奮、愛鄉土的形象。

許國泰提到，多年前某次已故立委翁大銘希望闖關的法案沒通過時，許多立委前往其住所關心，當中一名民進黨不分區立委被媒體拍到，最後遭開除黨籍，「那時候的民進黨有清廉」，但現在陳歐珀被爆出接受im.B供養，卻沒有受到處分。

許國泰怒問，以前的民進黨政治人物只要跟財團沾上邊就會被處分，現在跟詐騙集團關係良好卻沒事，「這樣的民進黨還值得支持嗎？」他也喊話，若再繼續讓民進黨執政，台灣就沒有前途了，希望台南人要好好覺悟、覺醒。