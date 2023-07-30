IG擁有13萬人追蹤的女網紅兔美（本名蔡依彤）日前遭警方持搜索票登門搜索，結果被查獲K他命、古柯鹼、搖頭丸等多項毒品；事後，兔美被依持有一級毒品罪判4個月有期徒刑、緩刑2年。而判決書也披露，她在3個月內11度向藥頭買毒品。

回顧案情，專案小組在調查藥頭陳長榮販毒一案時，從帳冊中發現兔美曾多次與陳長榮有交易紀錄。警方因此鎖定兔美，於2021年2月4日前往兔美家中進行搜索，並在衣櫃搜出K他命、搖頭丸、古柯鹼等多項毒品。

兔美坦承，所有東西都是自己與藥頭陳長榮購買。後續驗尿，兔美體內僅驗出K他命的殘留反應，並沒有驗出古柯鹼的殘留反應。事後，兔美被依持有一級毒品罪判4個月有期徒刑、緩刑2年，至於陳長榮則被判處16年有期徒刑。

此外，從判決書可以發現，兔美自2020年10月18日開始至2021年1月6日，近3個月內，11度向藥頭陳長榮購買毒品，每公克K他命約1400至1800元，皆透過帳戶匯款。

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