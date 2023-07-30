一名男子表示，和女性友人約在餐廳聚餐，他優先抵達入座，選擇靠牆的位置坐下，把走道的位置留給女方，沒想到事後卻被對方提醒「你是唯一一個坐裡面的男生欸！」他這才發現，其他桌用餐的男性都是坐靠走道，讓女性坐在內側，問「竟然有這種餐廳禮儀潛規則？難道這是全台灣男人們的默契嗎？」貼文引發網友熱議。

原PO昨（29）日於論壇《Dcard》指出，近日和女性友人約在餐廳吃飯，他較早抵達就先入座，坐在內側靠牆的位置，女性友人也抵達後，兩人點完餐後也開始用餐，期間他到洗手間收到對方的LINE訊息「你是唯一一個坐裡面的男生欸！你沒注意到嗎？」

原PO從洗手間走回座位才意識到，所有用餐男性幾乎都坐在靠走道的位置，裡面的座位都是女性，讓他非常訝異，「竟然有這種餐廳禮儀潛規則？難道這是全台灣男人們的默契嗎？」他會選擇裡面座位原因是視野較好，且誰先到就先選位，直呼「女生想坐裡面，可能是怕包包被摸走吧！

貼文吸引網友回應，「靠牆比較有安全感」、「就像馬路邊，讓女生走裡面的感覺啊」、「我是都會問對方說妳要坐哪 然後再坐另一邊」、「我認識的所有男性都滿顧慮我的，會讓我先選，沒遇過搶著坐裡面的，個人覺得蠻紳士的，很加分」、「安全感，你知道是什麼嗎？」