Scary moment as Taylor Ward takes an Alek Manoah pitch up high. pic.twitter.com/4BJZ77GCgA — Sportsnet (@Sportsnet) July 29, 2023

30日藍鳥主場出現令人毛骨悚然的畫面，近期打擊狀況正好的天使外野手沃德（Taylor Ward）遭藍鳥強投馬諾亞（Alek Manoah）頭部觸身球擊倒在地，鼻樑附近不斷滲出血來，壘上的大谷翔平也被這驚悚一幕嚇到，雙手抱頭久久不能自己。

5局上半天使進攻，瑞吉福（Luis Rengifo）1出局後打出二壘打，藍鳥敬遠下一棒大谷翔平，對陣莫尼亞克（Mickey Moniak）的打席，馬諾亞的4顆壞球大偏差，全部投向右打打擊區，就可看出馬諾亞控球狀況不佳，莫尼亞克獲得保送後天使形成滿壘機會。

面對右打的沃德，馬諾亞先是接連投了2顆內角球，下一球失準直擊打者臉部，也將沃德的頭盔給打飛，裁判立即示意天使休息區，隊醫衝上前拿著毛巾摀住沃德的臉止血，馬諾亞也顯得相當自責，這是他本場第2顆觸身球，前一次是丟中大谷翔平的左腳。

不久後沃德站了起來，但左眼似乎腫得睜不太開，隨後由工作車送離球場，維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）代跑他上陣，藍鳥也在此時換投，由卡布瑞拉（Genesis Cabrera）登板後援。沃德在明星賽後狀況火燙，打擊率3成14外帶5轟，整體攻擊指數來到1.115，少了他對於欲衝擊季後賽的天使來說是壞消息。