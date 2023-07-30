小彤經常在第一線關心診所顧客的狀況。（羅永銘攝）

小彤透露她創業成功的關鍵除了努力也很懂得創新。（羅永銘攝）

小彤已財富自由，開始計劃退休。（羅永銘攝）

百萬暢銷作家小彤大學畢業就開了補習班，之後陸續經營公關公司、醫美診所，堪稱斜槓女王。她分享創業甘苦和經驗，回憶15年前砸3000萬投資醫美診所，全部積蓄幾乎投入，讓老公覺得太冒險，強烈反對，但她反嗆：「雷曼兄弟金融風暴時你也慘賠3000萬。」夫妻意見不合加上創業壓力，導致她更年期提早報到，「我那時才40出頭就停經了。」

小彤透露，開公關公司時，因當時很有名的醫生出了醫療糾紛，她發現這是片藍海，便專精做醫療公關，但認為一直替人作嫁不是辦法，在因緣際會下決定大膽開醫美診所。她剛開始砸重本請最好的醫師進駐診所，也跟醫生去上醫學會的課，「我認為半調子是沒有出頭天的」，產品則皆用正貨、不用水貨，「堅持正派的做法，總是市場會回饋給你。」

開業後何時賺錢？她笑說：「講出來會被罵。」因為第4個月就開始打平，診所到第2、3年月營業額就高達5、600萬，她不認為是受幸運之神眷顧，自信會成功的原因是：「我認為我夠拚命、夠聰明、夠創新。」

不過拚命的背後，小彤身體也亮起紅燈，「我2000萬買機器，就只剩1000萬，當時一個月診所開銷保守也要70萬，不知道能撐多久」，所以開業第1個月就停經，被診斷出「早發性更年期」，婦科醫生問她有無遇到巨大壓力，當告知開診所時，醫生還開玩笑說：「難怪，妳怎麼會去找死。」小彤除了早更以外，還有重症肌無力等症狀，她感慨說從當作家、開補習班、醫美診所、公關公司都賺錢，但也賠上健康的代價。

這幾年小彤開始計劃退休，坦言4、5年前曾想把診所頂掉，轉手給診所的醫師，對方付了50萬訂金，她回去想了想後悔，結果還了對方70萬，「因為是我反悔了，捨不得。」小彤表示醫美診所跟自己的女兒一樣，「『女兒』早晚要出嫁，我還是要懂得放手，加上自己的身體狀況，這1、2年會規劃頂讓出去。」

她說賺得錢足夠，「不亂花我們家三代應該是可以夠用的。」認為生涯規劃也要懂得取捨，但朋友都跟她打賭，覺得她還會做別的事，熱愛研究房地產的小彤大笑說：「搞不好下一步會去日本開房地產仲介公司。」