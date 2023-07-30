國民黨全代會後，多份民調顯示國民黨總統參選人侯友宜民調雖仍在第三名，但藍粉已開始回流，呈往上爬趨勢。而曾任台北市勞工局長的鄭村棋近日表示，民進黨在此次選舉中的操作手段，讓他感到毛骨悚然，更直言是「台灣整個選舉文化的墮落」。

鄭村棋在昨（29）日播出的網路節目《全民平評理》中指出，一般選舉中，參選人應該是要想盡辦法壯大自己的實力，但這次選舉若從民進黨角度出發，他們知道自己的天花板在35％左右，所以綠營開始操控，讓另外2位參選人都不會被打下去，形成三腳督的局面。

鄭村棋提到，此次選舉的民調，顯示出民進黨的可控性及操縱性，在綠營掌握媒體、國家資源的情況下，他們想打誰就可以出手，且不會把該對象完全打趴，以免讓另一方獨大。

「這種我是覺得充滿台灣政治的墮落」，鄭村棋怒批，民調被當成工具來玩弄，號稱進步的民進黨卻如此不進步，讓他感到非常毛骨悚然，「怎麼可以到這種地步？他們高高在上，操縱這個、操縱那個很厲害嗎？這種厲害，我認為是台灣整個選舉文化的墮落」。