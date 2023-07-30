根據《紐約每日新聞》記者邦迪30日爆料，已經執行下個球季1290萬美元球員選項合約的尼克後衛哈特，預計在下個月跟尼克完成4年7500萬美元續約動作，沒想到尼克陣中另一名後衛奎克利打算索討比哈特更高薪的合約，也讓尼克陷入要不要把奎克利交易出去的迷思。

哈特上季季中被拓荒者交易到尼克，跟自己大學隊友布朗生同隊打球，隨即幫助尼克打了25場例行賽，場均10.2分、7.0籃板及3.6助攻，協助尼克以東區第5身分闖進季後賽，更相隔10年闖到東區準決賽才被熱火淘汰，哈特季後賽場均10.4分、7.4籃板及2.2助攻。

哈特更在上季剛加盟尼克時，提前表達效忠尼克心情，「這裡絕對是我想來的地方，這是我第三次被交易，待在聯盟的第六年、第四支球隊、第六位總教練，我就像一陣風，我正在找尋一個家，我認為這裡可能就是我的家。」

至於跟尼克開口索討比哈特更高薪續約條件的奎克利，上季場均14.9分、4.2籃板及3.4助攻，還差點獲選年度第六人，下季年薪大約417萬美元，但他開出如此誇張的續約條件，恐怕將讓尼克宣告放棄，接下來將會努力把他交易出去，免得製造多餘的內訌問題。