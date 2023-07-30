今年第6號輕度颱風卡努目前位於台灣東南東方約 1250公里，向偏北方向朝琉球南方海域移動，氣象局預估最快明天增強成中颱，中央氣象局前局長鄭明典表示，卡努颱風旋起來了，周二、周三最接近台灣北方，降雨熱區依序由北部轉為中南部。

鄭明典今早在臉書PO出一張衛星雲圖照指出，卡努颱風旋起來了，氣象達人彭啟明也在臉書表示，卡努颱風速度加快，按照目前路徑，今天往北到北北西移動來到琉球海域，周一（31日）轉西北朝上海浙江一帶接近，周二到周三（8月1、2日）下午最接近台灣北方海面，預估中心離北海岸約350-400公里遠，暴風圈尚未觸及海上警報範圍，周三晚登陸浙江寧波，颱風路徑預測有其不確定性，持續保持關注即可。

卡努颱風周二到周三（8月1、2日）下午最接近台灣北方海面。(翻攝自彭啟明臉書)

此外，彭啟明說，周三、四（8月2、3日）開始，卡努可能帶動南海西南季風的發展，台灣西南方水氣較多，要留意可能南部陣雨機會增多。

氣象局指出，周二、周三（8月1、2日）受卡努颱風外圍環流影響，西半部地區有局部短暫陣雨，隨颱風通過台灣北方期間的風向轉變，降雨熱區依序由北部轉為中南部，東半部地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。周四至周六（3日至5日）環境吹西南風，迎風面中南部有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。中南部降雨一直持續到8日。