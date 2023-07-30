杜蘇芮颱風昨日中午雖減弱為熱帶性低氣壓，但連日大雨對大陸福建省造成嚴重災情。陸媒指出，福建福州、泉州多地28至29日的日降雨量超過1961年以來歷史紀錄，杜蘇芮造成全省145.45萬人受災，多間房屋倒塌損壞，直接經濟損失達30.53億元（人民幣，下同，約合新台幣133.8億元）。災情仍在持續統計中。

大陸《福建日報》30日報導，據福建省防指消息，杜蘇芮颱風28日22時離開福建，29日11時減弱為熱帶性低氣壓，並停止編號。據統計，28日8時至29日18時，全省45個縣的233個鄉鎮累計雨量超過250公厘，12個縣的33個鄉鎮超過500公厘，以莆田涵江區白沙鎮813公厘為最大。

報導指，福州市區、閩侯、莆田市區、仙遊、泉州南安日降雨量超過1961年以來歷史極值記錄；莆田市區日降雨量破全省國家觀測站最大日降雨量歷史紀錄。

報導稱，福建各地的生產生活秩序正有序恢復。29日7時30分起，福州城區臨時停運公交線路，9時起地鐵全線暫停運營服務；29日17時30分起，福州公交、地鐵恢復運營。

災情方面，截至29日21時，杜蘇芮颱風已造成福建全省145.45萬人受災，緊急避險轉移36.3萬人，緊急轉移安置15萬人；農作物受災面積1.08萬公頃，其中絕收面積456.61公頃；倒塌房屋90間，嚴重損壞房屋346間，一般損壞房屋4571間，直接經濟損失30.53億元。