波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）昨（29）日表示，上百名俄羅斯瓦格納傭兵已動身前往波蘭與立陶宛2北約國之間的邊界，他警告瓦格納傭兵可能偽裝成白俄邊防人員，協助移民進入歐盟，或直接冒充成移民越界。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）29日稱，上百名俄羅斯瓦格納傭兵已前往波蘭與立陶宛2北約國之間的邊界。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，莫拉維茨奇昨日表示，波蘭政府收到情報，超過100名瓦格納傭兵已經轉移至白俄羅斯西部邊境城市格羅德諾（Grodno）附近。格羅德諾距離連接立陶宛與波蘭的邊界「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki Gap）不遠。

他警告，傭兵可能偽裝成白俄羅斯邊境官員，協助非法移民進入波蘭，擾亂波蘭社會，又或者直接冒充成非法移民進入歐盟，「情況已變得更危險，這無疑是朝向對波蘭領土混合攻擊的一步」。

目前尚不清楚瓦格納傭兵前往格羅德諾的目的為何，不過在「蘇瓦烏基走廊」附近部署親俄部隊恐被視為升級情勢，讓北約及歐盟緊張不安。

「蘇瓦烏基走廊」是立陶宛與波蘭的邊界，全長僅60英里（約96.5公里），這條走廊是連接波羅的海三小國與歐盟的唯一陸路，走廊的西側與東側分別接壤俄羅斯飛地「加里寧格勒」（Kaliningrad）與白俄。

俄羅斯去（2022）年入侵烏克蘭初期，就有專家擔憂莫斯科恐攻擊蘇瓦烏基走廊，以保護加里寧格勒。

瓦格納首腦創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）6月兵變流產後，傳出有數千名傭兵轉移至白俄羅斯，目前尚不清楚當地確切有多少名傭兵。

此外，莫拉維茨奇也指控白俄不斷送移民前往邊境，企圖癱瘓波蘭邊防，他說今年以來，已有約1.6萬起移民非法越過邊界的案例，他稱這些人是被白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）及普丁「推向波蘭」。

根據「歐洲國際邊界管理署」（Frontex），今年上半年一共發生2312起從白俄非法進入歐盟的事件。波蘭與立陶宛已在與白俄的邊界建造圍牆，降低非法越界情形。

針對報導，瓦格納傭兵集團並未置評。

文章來源：Wagner troops moving towards Polish border and could try sneaking across, PM says
文章來源：Wagner could pose as migrants to enter EU, PM Morawiecki warns
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