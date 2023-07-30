波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）昨（29）日表示，上百名俄羅斯瓦格納傭兵已動身前往波蘭與立陶宛2北約國之間的邊界，他警告瓦格納傭兵可能偽裝成白俄邊防人員，協助移民進入歐盟，或直接冒充成移民越界。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）29日稱，上百名俄羅斯瓦格納傭兵已前往波蘭與立陶宛2北約國之間的邊界。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，莫拉維茨奇昨日表示，波蘭政府收到情報，超過100名瓦格納傭兵已經轉移至白俄羅斯西部邊境城市格羅德諾（Grodno）附近。格羅德諾距離連接立陶宛與波蘭的邊界「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki Gap）不遠。

Wagner mercenaries moved towards Poland - Morawiecki



According to the Polish Prime Minister, more than 100 mercenaries of the Wagner group have moved towards the Suwalki Gap near Hrodna in Belarus.



They may be disguised as border guards to help illegal migrants get into Poland.… pic.twitter.com/Hk9RBcLLA1 — NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2023

他警告，傭兵可能偽裝成白俄羅斯邊境官員，協助非法移民進入波蘭，擾亂波蘭社會，又或者直接冒充成非法移民進入歐盟，「情況已變得更危險，這無疑是朝向對波蘭領土混合攻擊的一步」。

目前尚不清楚瓦格納傭兵前往格羅德諾的目的為何，不過在「蘇瓦烏基走廊」附近部署親俄部隊恐被視為升級情勢，讓北約及歐盟緊張不安。

「蘇瓦烏基走廊」是立陶宛與波蘭的邊界，全長僅60英里（約96.5公里），這條走廊是連接波羅的海三小國與歐盟的唯一陸路，走廊的西側與東側分別接壤俄羅斯飛地「加里寧格勒」（Kaliningrad）與白俄。

The Prime Minister of Poland, Mateusz Morawiecki stated today that they have observed the movement of roughly 100 Fighters from the Wagner PMC Group to the City of Grodno close to the Polish and Lithuanian Border with Belarus as well as the “Suwalki Gap” to the Russian Exclave of… pic.twitter.com/9KsYPhElCM — OSINTdefender (@sentdefender) July 29, 2023

俄羅斯去（2022）年入侵烏克蘭初期，就有專家擔憂莫斯科恐攻擊蘇瓦烏基走廊，以保護加里寧格勒。

瓦格納首腦創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）6月兵變流產後，傳出有數千名傭兵轉移至白俄羅斯，目前尚不清楚當地確切有多少名傭兵。

此外，莫拉維茨奇也指控白俄不斷送移民前往邊境，企圖癱瘓波蘭邊防，他說今年以來，已有約1.6萬起移民非法越過邊界的案例，他稱這些人是被白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）及普丁「推向波蘭」。

根據「歐洲國際邊界管理署」（Frontex），今年上半年一共發生2312起從白俄非法進入歐盟的事件。波蘭與立陶宛已在與白俄的邊界建造圍牆，降低非法越界情形。

針對報導，瓦格納傭兵集團並未置評。