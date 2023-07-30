波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）昨（29）日表示，上百名俄羅斯瓦格納傭兵已動身前往波蘭與立陶宛2北約國之間的邊界，他警告瓦格納傭兵可能偽裝成白俄邊防人員，協助移民進入歐盟，或直接冒充成移民越界。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，莫拉維茨奇昨日表示，波蘭政府收到情報，超過100名瓦格納傭兵已經轉移至白俄羅斯西部邊境城市格羅德諾（Grodno）附近。格羅德諾距離連接立陶宛與波蘭的邊界「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki Gap）不遠。
他警告，傭兵可能偽裝成白俄羅斯邊境官員，協助非法移民進入波蘭，擾亂波蘭社會，又或者直接冒充成非法移民進入歐盟，「情況已變得更危險，這無疑是朝向對波蘭領土混合攻擊的一步」。
目前尚不清楚瓦格納傭兵前往格羅德諾的目的為何，不過在「蘇瓦烏基走廊」附近部署親俄部隊恐被視為升級情勢，讓北約及歐盟緊張不安。
「蘇瓦烏基走廊」是立陶宛與波蘭的邊界，全長僅60英里（約96.5公里），這條走廊是連接波羅的海三小國與歐盟的唯一陸路，走廊的西側與東側分別接壤俄羅斯飛地「加里寧格勒」（Kaliningrad）與白俄。
俄羅斯去（2022）年入侵烏克蘭初期，就有專家擔憂莫斯科恐攻擊蘇瓦烏基走廊，以保護加里寧格勒。
瓦格納首腦創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）6月兵變流產後，傳出有數千名傭兵轉移至白俄羅斯，目前尚不清楚當地確切有多少名傭兵。
此外，莫拉維茨奇也指控白俄不斷送移民前往邊境，企圖癱瘓波蘭邊防，他說今年以來，已有約1.6萬起移民非法越過邊界的案例，他稱這些人是被白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）及普丁「推向波蘭」。
根據「歐洲國際邊界管理署」（Frontex），今年上半年一共發生2312起從白俄非法進入歐盟的事件。波蘭與立陶宛已在與白俄的邊界建造圍牆，降低非法越界情形。
針對報導，瓦格納傭兵集團並未置評。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。