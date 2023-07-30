周宜霈（大牙）6月控訴11年前遭陳建州（黑人）性騷擾，陳建州和老婆范瑋琪對大牙提告民事訴訟、求償1000萬，並要求大牙在臉書發布道歉聲明置頂3日，不過陳建州7月24日撤告、改提刑事告訴，外界都心疼大牙，臉書留言幾乎都是為她加油打氣，近日則有網友意有所指留言：「把臉弄得再怎麼美，如果心不美了，那就沒有意義」，該網友還曾發文酸：「過氣藝人大牙 成功靠蹭me too晉升高流量網紅」、「徹底利用性騷擾話題 大牙跟陳建州一樣噁心」，對此，大牙直接反擊：「有沒有惡意，你的發文表示的很清楚」。

大牙收拾心情，一如往常在臉書分享生活大小事，透露做了美睫，即將到來的工作做好準備，不過有網友卻留言：「把臉弄得再怎麼美，如果心不美了，那就沒有意義，我希望你永遠要是可以供大眾檢視的公眾人物，就像你檢討陳建州一樣，我們也會繼續看著你接下來的每一個作為（沒有惡意）」。

大牙回應網友。（圖／宜霈vs大牙臉書）

點開該網友的臉書，他就曾發文諷大牙是過氣藝人：「成功靠蹭me too晉升高流量網紅，開始接業配賺錢，原本貼文才幾百讚，現在一篇貼文1萬多讚，順勢創立服裝品牌，徹底利用性騷擾話題，大牙跟陳建州一樣噁心。」大牙則大器說：「有沒有惡意，你的發文表示的很清楚」，並強調：「但是我選擇不偽善的過每一天，期許這個社會能有更多溫暖」，正面回應被網狂讚。

針對陳建州改提刑事告訴，大牙經紀人表示：「針對法律層面問題，目前暫時都先不回應。」陳建州則透過經紀人表示：「本人不佔用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。」

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