高雄一名女子酒後跨越分隔島穿越車道，這時1輛黑色自小客車發現後緊急煞車，仍發生輕微碰撞，幸好女子無明顯傷勢，起身後頻頻致歉，駕車的男子也客氣地關心女子傷勢，直呼人沒事就好，雙方當場向處理員警表明和解意願，但看似能順利收場之際，最後員警查證身分時，卻意外發現駕車的男子竟是詐欺通緝犯。

鼓山分局龍華所警員於27日深夜12點多接獲明誠三路與裕誠路口有交通事故，經調查，34歲的張姓女子酒後跨越分隔島，這時1輛的自小客車因煞車不及而撞上她，24歲的蔡姓駕駛趕緊下車關心，所幸女子經救護人員檢查並未受傷，車輛也無損壞，在男性友人陪伴下頻頻向駕車的蔡男表達歉意，蔡男也表示：「人沒事就好」，因雙方均無損傷，很快就達成和解。

然而就在員警抄登雙方資料、查證蔡男身分時，蔡男先自覺的向員警表示：「你是不是要說我沒駕照？」，隨後員警告知：「不只沒駕照，你又被通緝了！」，雖然蔡男解釋上個月才去法院報到，但員警確認蔡男於今年7月7日遭高雄地方法院發布詐欺通緝在案，當場逮捕並解送歸案。

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