回顧2018年11月13日勇士與快艇這場例行賽，當時杜蘭特跟「追夢」卓雷蒙格林先在場邊激烈爭吵，接著回到休息室再次大吵，最終埋下杜蘭特隔年跳槽籃網種子，向來都不肯承認自己離開勇士是跟追夢吵架的杜蘭特，最近終於公開表示，「在那件事情爆發後，我開始孤立自己！」

當時雙方打成106平，勇士原本擁有正規賽最後一擊，卓雷蒙格林竟然自己帶球飛奔前場掉球失誤，完全無視一旁拚命要球的杜蘭特，兩人隨後在延長賽爆發激烈爭吵，接著回到休息室再次大吵，追夢隔天被罰禁賽一場，但兩人之間心結已經無解了。

「我本來想去搶籃板球，那球卻被卓雷蒙格林搶到，我以為他會傳給我，我們過了半場，由我來出手，我們都以為會這樣打，」杜蘭特在播客節目上表示，「所以他沒傳給我之後，我有點震驚，跟他說你在幹嘛，他卻轉過身來瞪我，當時我只是很困惑。」

「當時板凳席所有人都很疑惑，然後卓雷蒙格林開始大叫，他通常回到板凳席都會這樣，但他當時越罵越火大，連克雷湯普生都聽不下去，」杜蘭特說，「他對我說出那些話，讓我很吃驚，在那之後我就開始孤立自己，因為我感覺大家都不談論它，選擇避而不談。」