國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰近來砲火四射，甚至對準黨內北市立委參選人羅智強，前立委邱毅認為，金此舉的背後目的之一，是想找藉口撤銷羅的大安區立委提名，改由自己的愛將鍾沛君參選。對此，藍委王鴻薇直言，若邱毅的說法屬實，她會覺得非常毛骨悚然，並形容國民黨現況猶如「內戰延長」。

王鴻薇昨（29）日於TVBS《新聞大白話》指出，國民黨許多區域立委參選人是透過黨內初選勝出，雖然當時競爭激烈，但都希望初選結果揭曉那一刻起，所有恩怨就能停止，要團結一致對外，別將內戰延長。

但就王鴻薇看來，目前國民黨好像還在內戰，這會導致不管是要監督民進黨、打弊，或是想提出未來願景、公共政策都沒人能看見，因為大家眼中看到的就只有藍營人士在黨內互罵互砍，「好像母雞不爽小雞，小雞也覺得非常委屈。」

「這場選舉不能這樣一直持續下去。」王鴻薇表示，國民黨的大家都是坐在同一條船上，對小雞來說，區域立委參選人想拿超過50％的票，所以在過程中會盡量凝聚希望政黨輪替、下架民進黨的力量，但有些人會覺得這是投機取巧，「你要怎麼說都可以，但小雞也在尋找自己的勝選方程式。」

不過王鴻薇提到，從另外一方來看，小雞也要保護母雞，不能母雞都已經遍體鱗傷了，小雞還只管自己的勝選方程式。