一名50歲男業務，從20幾歲開始就有忍便習慣，長期下來造成無法解便的情況，靠瀉藥、灌腸或做大腸水療等都未改善，直到腹脹才就醫進行檢查，結果已是大腸癌第3期。敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅指出，根據國外研究證實，長久忍便已確定會增加罹患大腸癌的機會，會使大腸處於發酵不健康的環境，很容易讓新長出來的黏膜病變，不可不慎！

陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」與個人網站發文分享個案，他提到，有一位50歲的男性，因從事業務工作的緣故，早從20幾歲開始就有忍便的習慣，直到40歲時發現自律神經失調，久蹲廁所卻無法拉出來，於是便仰賴吃瀉藥，結果劑量越吃越重，甚至還會去灌腸或是做大腸水療等各種方法來解便。

陳榮堅接著說道，後來該患者排便情況仍未改善，還發現腹脹，開始覺得不對勁，因此前來就診。經大腸鏡檢查，最後的結果為確診罹患大腸癌第3期。

藉由上述個案，陳榮堅指出，根據國外研究證實，長期忍便會使罹患大腸癌的機會增加。他強調，癌症是由人體自身的細胞長出來的，大腸癌就是從大腸的黏膜長出來的，若忍便會讓大腸處於發酵不健康的環境，容易讓新長出來的黏膜病變。

陳榮堅特別呼籲，遇到在外面不方便上廁所時，偶爾忍便可以，但千萬不要變成常態性的忍便，是會誘發癌症的。

至於如何早期發現大腸癌？陳榮堅補充，無論男女，建議50歲以上，每1至2年，可安排一次大腸鏡檢查；若檢查結果為完全沒有問題，且無家族、菸酒史的族群，或可拉長至5年做一次。但隨時有排便異常等相關症狀，則需縮短檢查間隔時間。

陳榮堅表示，不少人會誤以為糞便出血是痔瘡，切勿因小症狀而忽略了隱藏在背後的大惡魔，建議1個月內出現2、3次以上血便，盡快就醫，尋求大腸鏡檢查比較好。除此，若排便習慣改變，如變多或變少，或糞便型態突然變得很細時，都要注意可能是大腸病變的警訊。