美律第二季營收83.56億元，季增加17%、年增加4%；稅後純益3.81萬元，季增加622%、年減少18%；單季每股淨利1.69元。單季毛利率12.4%，季增0.4個百分點、年減0.1個百分點；營業利率為2.24%，季增加1.3個百分點、年減少1.22個百分點。

總裁黃朝豊表示，第二季儘管市場需求仍未回溫，但美律受惠頭戴耳機市場反應佳，單季營收較第一季有雙位數增加。另外，受惠頭戴式耳機追加訂單、高階電競耳機需求增加，單季毛利率與第一季及去年同期相當。

以第三季來說，黃朝豊表示，耳機產品第三季會有新品推出，營收呈現季增、年減，揚聲器產品則隨著新手機進入量產，第三季營收將季增。此外，第三季產品組合轉佳，單季毛利率會比第二季好。

展望下半年，黃朝豊表示，下半年客戶依然保守，但因屬消費性電子產品旺季，耳機及揚聲器新產品陸續量產，預估營收會較上半年成長，但會比去年同期下滑。