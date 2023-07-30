美股財報不利，壓力要釋放：上週美股財報暖身，但是Netflix與Tesla出師不利，顯示股價已高，市場對於財報品質的要求也變高，本週有更多科技股財報上場，同樣的情節也會上演。事實上上週NASDAQ與費城半導體初露敗象，很可能因應財報而順勢降溫，其中微軟、谷歌與英特爾、KLA的財報最關鍵，對台股的影響性最大，前者關係大家對於AI的預期，後者則是半導體市場景氣，必須注意。

上週除了台積電調降財測，經濟部也公布了6月外銷接單，年減達到25%，這顯示股市一隅的熱鬧不能掩蓋整體環境的寒冷，而且訂單衰退有全面性，各地域基本都是同步衰退，這凸顯目前股價與景氣的乖離。另一方面，在美股財報公布後，七月下旬至八月上旬將是台股重要公司財報與法說旺季，從台積電的表現可以預期台股財報也不甚樂觀，故股價下調機會大。

綜合以上，永豐投顧認為，短線雖然看到月線與整數關卡的支撐，但是趨勢上已偏空，且技術指標不利，籌碼凌亂。再者台美財報接連公布，基本面變數多，也是建議觀望。本週指數區間看16400點至17200點。