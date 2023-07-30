為改善校園安全問題，教育部國教署與地方政府共同協助學校進行「校園牆面之修繕工程」，110年度以4625萬元補助21校，111年度以4173萬元補助共協助18校，協助他們改善具急迫性、安全性的校園建築牆面問題。

台灣受氣候影響，部分校園老舊建築牆面發生磁磚有剝落等問題，除了影響學校建築結構安全，更成為師生校園生活的隱憂。教育部國教署依據「補助國民中小學充實設施設備作業要點」，與地方政府共同協助學校進行「校園牆面之修繕工程」。

以台中市重慶國小為例，該校進行教學大樓南北棟外牆及牆面磁磚等修繕工程，以降低磁磚剝落掉落地面引起師生受傷之情形，將舊有磁磚全面汰換為外牆塗料，增加使用年限且有效改善磁磚剝落等危險情況，並於牆面使用不同色塊塗料，打造活力與希望的社區型小學意象。

而新北市立頭前國中因校內至真樓及至善樓外牆皆有磁磚剝落損壞問題，經由外牆磁磚敲除、防漏水修護及結構裂痕等修補改善，採以外牆塗料進行牆面修復，有效改善大樓外牆樣貌，讓整體牆面更具美感外，也提升師生在校安全，得在嶄新校園環境中共學成長。

屏東縣恆春國民中學因校內技藝樓教室外牆老舊而有磁磚剝離等問題，以實用考量，將外牆拉皮進行改善，教室牆面重新油漆粉刷後，將老舊窗戶更換，以達到整體教室環境改善，建構安全健康的學習環境。

教育部國教署表示，國中小校舍維護係地方政府權責，為維護師生校園安全問題，從有限經費勉力與地方政府共同協助具急迫性之學校，以營造更安全且優質的學習環境，俾確保及維護校園師生安全環境。