三星Galaxy Watch6系列睡眠管理再升級，透過全天候不間斷紀錄，包括：睡眠評分、淺層與深層睡眠時長、醒來次數及血氧濃度、睡眠期間體溫等，提供最完善的睡眠分析數據；電子睡眠教練則以個人化指引與提醒，有效培養良好睡眠習慣；亦可同步手機的睡眠模式調暗螢幕亮度、啟動隱形LED紅外線光學感測器。

三星Galaxy Watch6系列亦為熱愛戶外運動的消費者，提供個人化的運動設定與全方位的健康追蹤。全新「心率區間指南」功能將心率強度由弱至強分為五個區間，可事先設定跑步強度等級，隨時掌握個人運動節奏和目標達成率。而自動運動偵測支援多達95種運動健身項目，更可於腕間快速瀏覽運動分析圖表。內建三合一BioActive感應器能精準測量骨骼肌、基礎代謝率、身體所含水分、體脂率等BIA身體組成分析，短短15秒即可掌握個人健康狀況。此外，亦可即時偵測心率、血氧、血壓以及紀錄心電圖，追蹤心血管健康狀況。

三星Galaxy Watch6系列預計於8月4日至8月13日於全台三星智慧館、三星商城等指定通路開放預購，8月18日正式上市。Galaxy Watch6共推出藍牙與LTE兩種版本，各有40mm及44mm兩款尺寸選擇。40mm推出「曜石灰」、「迷霧金」兩色，單機建議售價9990元(藍牙版)、11990元(LTE版)；44mm則有「曜石灰」、「辰曜銀」兩款顏色，單機建議售價10990元(藍牙版)、12990元(LTE版)。Galaxy Watch6 Classic具備藍牙與LTE兩種版本、43mm及47mm兩款尺寸，以及「幻影黑」、「辰曜銀」兩色選擇。43mm版本單機建議售價12990元(藍牙版)、14990元(LTE版)；47mm版本單機建議售價13990元(藍牙版)、15990元(LTE版)。