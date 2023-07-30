大數據公司營運長蔣志薇提到，長期入榜十大癌症死因的口腔癌、胰臟癌、胃癌等，聲量相對較低，容易遭到忽視，希望透過網路輿情角度，探討癌症議題聲量討論，並結合篩檢、飲食、運動、健康等生活化的話題，提供民眾更精確且易懂的衛教資訊。遇到任何疾病問題，應諮詢專業建議，及早發現問題，盡快接受治療。

根據衛生福利部統計，2021年台灣有51,656人死於癌症，較2020年增加3.0％。癌症粗發生率也呈現逐年遞升趨勢，2020年已達每10萬人約有517.7人罹患癌症。大數據公司最新產業洞察報告《癌症議題網路輿情洞察報告》自2021年1月1日至2022年12月31日，結合《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統及《Fanti Insights社群粉絲資料平台》，指出2022年癌症相關聲量討論達894,890筆，較2021年493,957筆，增加400,933筆，聲量成長81.2％。另外，交叉分析關注癌症議題網友的性別與年齡，各年齡層女性皆大於男性，其中以20-39歲女性比例最高，佔59.4％。女性常見的癌症有乳癌、卵巢癌、子宮體癌、子宮頸癌等，網路上經常有檢查、預防、治療等資訊分享，吸引女性關注討論。

癌症議題聲量來源超過7成來自於社群，關鍵意見領袖以「江坤俊醫師」最高，江醫師分享治療乳癌病患的經歷，貼文表達出積極正向的態度，獲大量留言按讚。其次為「文茜的世界周報 Sisy's World News」，主持人陳文茜於粉專分享自己與多名癌友的抗癌故事，吸引粉絲為陳文茜與癌友們加油打氣。