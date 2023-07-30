70歲資深藝人李立群最近自曝和醫院太「有緣」，一年內三度住院，28日他在抖音曬出近況，表示打完最後一袋點滴終於可以出院，更透露年紀大了、血管太細，讓護理師「光找血管找半天」，李立群無奈問：「那我將來怎麼辦？」護士長還貼心安慰他說：「沒事沒事」。

李立群去年因新冠肺炎上海封城，他閒來無視玩抖音吸引了近千萬粉絲追蹤，5月他因疫情趨緩回到上海，意外確診住院，康復後回台灣又因為肺炎住進醫院，近期他再度飛到上海，本以為是房子不乾淨導致身上長疹子，就醫後發現因免疫力下降長了感染性皰疹，三度被要求住院，讓李立群無奈表示：「這什麼運啊」，更坦言自己每每住院都在吃睡，容易腦筋不清楚、糊塗還發胖。

李立群28日分享順利出院。（圖／翻攝自李立群抖音）

前天李立群報平安說：「剛吊完點滴，臉都來不及洗」，分享每天早上都習慣先喝半瓶開水，讓最近吃的藥代謝掉，就可以開始吃早飯，醫院的早餐都很豐富營養，但他怕胖，就選擇性的吃，把包子裡的餡先拿出再吃，真的很想吃稀飯，怕澱粉太多也不敢吃，最終只吃了紅薯、玉米、蛋。

話鋒一轉，李立群說因為年紀和自己體質的關係，血管很不好找，每次都要讓護理師再三確認才敢扎針，這次來上海住院遇到很棒的護士長，慢慢找也不生氣，第一次戳進去後發現不對，只好再換部位戳第二次，讓李立群擔心不知道將來怎麼辦，護士長則安慰他，李立群苦笑說自己也不知道為何，第一時間想到未來，「再過十年我的血管會更老化啊！怎麼辦呢？我怎麼知道怎麼辦，到時候再說吧」。