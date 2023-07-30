一名男子和女友到外縣市旅遊，夜晚要進行魚水之歡時，女友突從包包拿出30公分長的尺，表示要替他量測生殖器勃起的長度，讓他傻眼心想，「所以她早就計畫好要幫我量了？」測量結果女友驚喊「怎麼才1X公分而已？網路上不是都說30公分嗎？」，他哭笑不得說，「到底是天真還是笨啊！怎麼會覺得有30公分？」貼文引發網友爆笑。

原PO昨（29）日於論壇《Dcard》指出，和女友是鄰居，從小就認識也經常玩在一起，兩人國小同班4年、國中和高中有都念同一所學校，日久生情而交往。上大學前兩人到外旅遊住宿，夜晚在床上開始卿卿我我。

女友替原PO脫掉內褲後，隨即到包包拿了一把30公分長的尺說，「我可以幫你量量看嗎？」讓他超級傻眼心想，「所以她早就計畫好要幫我量了？不然誰沒事出門會帶一把尺？」女友測量愣了一會說，「怎麼才1X公分而已？網路上不是都說30公分嗎？」原PO聽完更傻眼了，直呼「那都是在唬爛啦！到底是天真還是笨啊！怎麼會覺得有30公分？」

貼文引發不少網友紛紛猜測他的長度，「所以是幾公分啊」、「10也是1X ，19也是1X，所以你幾公分？」、「包包拿出30公分的尺真的超好笑」、「我的天啊！竟然是跟青梅竹馬交往，你上輩子一定做很多好事」。