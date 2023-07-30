男星吳慷仁與邵雨薇因合作台劇《極品絕配》相戀，兩人交往多年感情穩定，也時常在社群上放閃；日前吳慷仁在臉書上發文分享，女友邵雨薇在法國的街道拍下NewJeans成員Haerin的代言照片，讓吳慷仁激動直呼「忍不住要大聲承認我就是NewJeans粉」而邵雨薇也在留言區回應了。

吳慷仁28日在臉書上曬出一張NewJeans成員Haerin的代言照片，文中吳慷仁激動寫下：「謝謝遠赴法國的小姊姊，幫忙捕捉我的韓國idol～Haerin實在太像貓咪惹」更透露這張照片是邵雨薇在法國拍下傳給他的，文中他也難得少女心噴發直呼：「NewJeans is the best！不斷催眠自己，身為大叔的自己喜歡平均16歲的韓國女團是多麼正常～她們真的很優秀！好會跳舞！唱歌好好聽」。

最後更直接承認自己就是NewJeans的粉絲，還哼上兩句NewJeans新歌「忍不住要大聲承認我就是NewJeans粉！我是！我是！我就是！！哥聽的不是音樂…是青春啊～I’m super shy,super shy」。

貼文曝光後，網友逗趣留言回應「為什麼整篇文我都有聽到寶寶的聲音」，也有粉絲的人表示，「有一天一定會看到你和HAERIN一起跳CHALLENGE」，並附上Haerin的動圖，讓吳慷仁回覆「讚讚讚」；此外，有網友大讚邵雨薇願意幫忙追星很大器，吳慷仁則笑回：「應該有咬牙吧⋯」對此，邵雨薇沒多久後也在留言區貼出一個傻眼的表情，讓吳慷仁直呼：「阿姨，祝你玩的愉快喔～平安～」。