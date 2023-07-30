首都醫科大學附屬北京友誼醫院副院長張忠濤表示，大陸肥胖人群越來越多，成年人中50％以上屬於超重肥胖，且肥胖人群上升的比例甚至要超過超重人群的比例。他說，肥胖症已在全球帶來巨大的經濟負擔，預計到2030年，大陸因超重肥胖相關衛生支出將約占醫療費用總額的22％。

也有大陸專家指出，作為獨立的慢性疾病及其他眾多慢性疾病的重要致病因素之一，肥胖防治對於「健康中國」建設意義重大。

大陸國家消化系統疾病臨床醫學研究中心（北京）、北京醫師協會減重與代謝專科醫師分會及相關學術組織29日聯合舉辦第二屆中國肥胖大會。基於對20餘個省市、80餘家中心的2萬多例患者分析，會上首次發佈了減重與代謝外科5年數據報告。

根據中新網引述張忠濤表示，大陸減重與代謝外科患者數量達到第一個萬例，用了2018至2021的3年時間，而第二個萬例僅用了2021至2022年的1年。他指出，大陸減重與代謝外科建設發展格局面臨著2方面挑戰。第一是如何促進優質醫療資源擴容和區域均衡佈局發展，二是如何提高臨床專科診療能力和醫療品質安全水準。

張忠濤呼籲，希望政府部門、衛生行政管理部門、各相關專業的醫生、肥胖患者可以共同關注肥胖、共同管理好體重。也希望通過和公益性慈善基金會的合作，為經濟能力較差、但又需要醫學減肥的肥胖病人提供一些共同幫助和支持。

北京協和醫院營養科教授陳偉分享了自己接診患者的變化情況，「在我的門診當中，70％以上的患者BMI在30以上，並且這個胖度還在不斷增加，BMI達到50、60的越來越多。」近兩年其門診基本轉型到為肥胖人群服務，接診的大多是因胖生病或因為肥胖處於危險狀態的患者。