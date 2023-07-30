國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢表示，觀察金融業的社群平台，多以優惠、功能、服務等訊息與用戶進行溝通，較少看到表達生活風格訊息出發，傳遞品牌認同的操作。因應數位品牌「CUBE」誕生，此次亦特別挑選聚焦生活美學、個人風格、圖像呈現為主的Instagram（IG），作為傳遞CUBE品牌理念的社群平台。此外，根據社群分析機構 HypeAuditor 調查，相較於真人，虛擬網紅擁有高於近3倍的互動率，顯示虛擬網紅有機會創造更高的社群黏著度。

作為CUBE形象大使，雙胞胎的姊姊取名Luna，弟弟則為Apollo，兩人名字在拉丁文中分別代表月、日，意味著CUBE對「明日」科技金融的想望及實踐。Luna是個天生冒險家，喜歡用自己的方式顛覆規則，直來直往，活在當下的個性，認為理財規劃最遠做到一個月後就好；弟弟Apollo則是個計畫通、穩步向前的務實主義者，自有一套工作與生活的原則，同時也關注永續議題。

胡醒賢表示，選擇虛擬「雙胞胎」而非單一人物設定，是希望透過兩人對於生活價值及理財觀念的差異，呼應CUBE品牌客群的多元面貌，並藉由虛擬雙胞胎貼近大眾的生活記錄，傳遞CUBE希望帶來的「為可能，竭盡所能」的金融生活價值。

為讓虛擬雙胞胎更貼近社群上的使用者，國泰世華攜手數字王國，透過與IG重度使用族群的質化訪談，從無數種五官組合、上百種身形中，以高難度的影像製程技術，打造出具舒服、親切，具朋友感的樣貌。另外，團隊也運用3D場景的燈光效果，100％還原真實空間與色彩，讓虛擬人物能更真實且細膩地出現在生活場景中。

Luna與Apollo首波貼文動態將金融結合藝術，致敬並翻轉多幅經典藝術畫作，帶領消費者探索金融服務、科技與美感的新知，盼能連結更多金融服務未來可能性，並讓客戶在逐漸熟悉這對雙胞胎姊弟的過程中，也加深對CUBE品牌的認識。