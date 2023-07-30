教育部推動「視障教育資訊化」，委託淡江大學建置「無障礙全球資訊網暨華文視障電子圖書網」，提供視障學生更友善的網路學習環境，協助學生透過網際網路取得各項所需資訊，突破視覺障礙自我學習限制。

為協助大專校院及高級中等學校視障學生學習，教育部提供視障學生上課必要用書之點字書、有聲書等視障學生適性教材之申請。

此外，為了增進視障學生閱讀書籍，在「華文視障電子圖書網」每年新增1000本全文點字書，目前書庫已累積4萬2000本電子書，並提供語音隨身助理 Android和iOS版及PC版網路博覽家和網頁瀏覽等四種個別化無障礙閱讀介面，成為視障學生和視障人士終身閱讀的好去處。

先天視神經萎縮、視網膜病變和眼球震顫的視障人士王士朋，小時候尚有光覺，但因先天視神經萎縮，升大學時因退化而失去視力，而能及時提供適切適性教材及輔具是幫助順利學習的關鍵，士朋在學期間除申請點字教科書運用，喜歡閱讀的他也時常透過電子書和點字書遨遊書海。

王士朋分享自身學習歷程的經驗，認為視障生要盡早培養點字摸讀能力，搭配學校學習點字觸摸顯示器與合成語音的輔助來增強電腦操作能力，同時多透過電子圖書網增加學習深度與廣度，對於日後就業會有很大的幫助。

由於王士朋在求學階段已經培養良好的視障輔具應用及電腦操作能力，因此在職場上也能按步就班完成各項工作。當他初任公職即面臨挑戰，因為服務學校的歷史建物慘遭祝融，基於職責需提出相關報告、修繕及再利用方案等，他都能以在學期間所學的能力逐一克服困難，完成工作。

王士朋表示，感謝一路以來教育部及相關單位的資源協助及支持系統，提供視障學生友善的網路學習環境，即使離開校園進入職場，仍然常運用「華文視障電子圖書網」徜徉書海、自我精進。