美澳外長、防長發表聯合聲明，重申台海和平穩定重要性，反對片面改變現狀，呼籲和平解決兩岸議題，反對威脅、使用武力或脅迫。聲明也強調台灣作為印太經濟體與民主政體的重要角色，重申支持台灣有意義參與國際組織。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）、副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）在澳洲召開「澳美部長諮商會議」（AUSMIN），4人於會後發表聯合聲明。

在印太區域方面，雙方重申強烈反對南海破壞穩定行為，對中國不符合國際法的過度海事主張以及加劇區域緊張局勢的片面行為表示擔憂，也重申2016年南海仲裁案裁決的約束力。

美澳部長也重申維護台海和平穩定的重要性，反對片面改變現狀，呼籲透過對話和平解決兩岸議題，而不是威脅、使用武力或脅迫。聲明也強調台灣作為主要印太經濟體與民主政體的重要角色，重申將共同支持台灣有意義參與國際組織，以深化經貿與人民關係，並致力於強化與台灣在太平洋的發展協調。

聲明也強調所有國家都必須負責任管理戰略競爭，澳洲對美國重啟與中國溝通管道表示支持，也鼓勵中美進行建設性接觸。

國防合作方面，美澳同意持續升級澳洲北部的達爾文（Darwin）與丁達爾（Tindal）2座空軍基地建設，美軍核潛艦也將更頻繁訪問澳洲，雙方也討論將舉行的「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演等雙邊與區域軍事合作。

美澳部長也談到透過現有區域架構與太平洋島國合作、烏克蘭戰爭、北韓、伊朗、氣候變遷、人權以及美、澳、印度與日本四方合作等議題。（編輯：郭中翰）1120730