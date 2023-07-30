今年大陸全國大學畢業生多達1158萬人，但經濟低迷，學生找工作並不容易。大陸教育部上月展開大學畢業生就業「百日衝刺」活動，協助就業，但有陸媒報導，為提升就業率，一些大學「輔導」學生造假《畢業生就業協議書》（簡稱「三方協議」），甚至提醒學生「找不到工作就說在做自媒體」。

6月份，大陸16至24歲青年失業率升至21.3％再創新高，而就業率是衡量大學辦學水準的指標之一。2011年，大陸教育部就要求，「對就業率連續兩年低於60％的專業（系所），調減招生計畫直至停招。」

大陸《北京青年報》報導，由於就業率與學科專業「是否繼續存在」息息相關，一條「山寨」三方協議的「假就業」鏈條浮出水面。

大學生「花花」（化名）下課後和其他幾名同學一起被班主任（導師）留了下來。「就業三方不達標的話，我們專業有可能被撤掉」，班主任說完後立馬一個一個地問在座的畢業生，「你現在是甚麼情況？三方協議簽了嗎？」還說「這個東西可以找關係去簽」。

面對老師的耳提面命，花花決定造假一份三方協議，拜託媽媽發給一個關係很好的開公司的親戚。親戚蓋完公司章簽好名後，把協議寄回花花。花花迅速填完個人資訊、簽好名字，連職務都沒有填就交給班主任。僅僅幾天，花花就完成從待業到就業的「轉型」。

報導指，如果沒有做生意的親友，在網購平台只需花幾十元到百多元（人民幣，下同），也可以幫忙實現「紙面就業」。多位應屆畢業生說：「這在大學校園裡早已不是秘密」。

該報用微信聯絡上一家名為「全國用人單位服務中心」的網上店鋪「老闆」，對方迅速開價，「某商貿有限公司68元、某科技有限公司88元；任選一個公司，網簽和蓋章都可以。」

另據北京「半月談」微信公眾號報道，有學生反映所在班級的輔導員在微信群組告知，「找不到工作就在填表時寫『靈活就業』」、「碰到調查就說在做自媒體」。有大學就業指導中心負責人透露，校方對外宣稱「90％的就業率」，但實際上只有20％。