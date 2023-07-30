北科大學生日前因為白飯吃不飽，與熱炒店老闆爆發「白飯之亂」，最後店家關門大吉。近日一名網友發現，新北有間佛心店家推出活動，現場吃完3碗白飯及一盤炒羊肉就免費，結果網友實際挑戰後肚子撐爆，大喊下次不敢了，引起鄉民笑翻，「北科大看到要集體出擊了！」

原PO在PTT省錢板分享，新北三重一家店推出「吃完三碗飯免費送一盤羊肉」的活動，吃完3碗小碗白飯，可免費任選一份炒羊肉，吃完3大碗白飯則所有餐點免費，激起原PO挑戰小碗。但原PO表示，3碗小碗飯的份量都滿成一座小山，份量還是很多，有附贈清湯，並規定挑戰者只能坐室外吹電風扇。原PO點了沙茶羊肉，口味不錯但不夠鹹，一定配不完白飯，所以再加點一份重口味的薑絲羊肉180元。

最後經過一番努力，原PO總算挑戰成功，全部吃光，店員還貼心告訴他一個人可挑戰三次，他嚇得趕快拒絕，「太撐了，下次不敢了」，想省錢的人可以去挑戰，老闆也說這活動就是想讓沒錢的學生也能吃飽，很佛心。事實上，這挑戰在白飯之亂前就有了，還有網友PO上臉書《台北吃貨老饕美食討論區》，不過未滿10歲孩童與90歲長者不能參加。

文章貼出後，引來網友們熱議，紛紛留言：「還蠻有趣的，不過小碗飯量還是很多，真的要對自己食量有自信的人再去挑戰」、「北科到三重，搭橘線不用轉車」、「高鐵票訂好了」、「這挑戰方案看起來至少半年以上了，超佛」、「有夠大碗」、「北科學生狂喜」。