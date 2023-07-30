三峽一名從事清潔工作的單親媽媽，育有2名子女，其中1名領有身障證明，因工作不定、生活壓力等，造成婦女憂鬱，曾有自殘記錄被通報為高風險家庭，新北市社會局土城社福中心媒合道家人文協會捐贈冰箱家電用具，以及一整推車的食物和民生用品，希望能改善案家生活。

土城社福中心主任陳柏年表示，案主有身心狀況，但就醫不穩定，社工隨時聯繫提醒，因家中女兒智能有些不足，領有身障證明，因此社會局家資中心也進場服務，擔心女兒正值青春期，透過網路交友的安全性。

陳柏年說，案家兒子已就讀國中，社工也聯繫學校，提供早餐券及學雜費減免等，另不定時提供實物銀行物資和待用餐券。由於案家屋內相當凌亂，加上原來冰箱已不堪使用，因此近日再度媒合道家人文協會捐贈一台全新冰箱。

道家人文協會秘書長王愍之日前偕協會幹部和志工，在社會局督導許紋諪和土城社福中心社工劉欣怡陪同下，專程送新冰箱和民生用品到案家，並關心婦女與子女生活狀況，由於婦女眼睛不舒服，社工也勸她盡速就醫。