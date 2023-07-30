日本大胃王「魔女」菅原初代今年3月因大腸癌病逝後，如今再傳出大胃女星過世，高橋知成（高橋ちなり）於7月21日過世，享年30歲，同為大胃女星的萌梓昨（29日）發文哀悼：「相信她現在應該正在天國美味的吃吃喝喝，大家可以到她的推特道別，相信她會看到」。

高橋知成身材纖細，食量卻是出了名的驚人，不過她身體近年亮紅燈，去年12月才因腰椎壓迫性骨折和厭食症住院，後來又診斷出有肝臟病，她瘦到皮包骨，後來食量漸漸恢復，笑說要努力增肥，如今卻傳出死訊，享年30歲。

高橋知成除了上節目展現驚人食量，自己也開YouTube頻道大吃大喝，挑戰一個人吃10人份的拿波里義大利麵、2公斤生牡蠣、15人份的外帶壽司等等，2021年11月還邀請日本大胃王「魔女」菅原初代一起拍影片，雙姝在鏡頭前分享大吃大喝的甘苦談，沒想到兩人卻相繼離世。

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高橋知成IG的最新PO文還停在5月中的金澤旅行，同為大胃女星的萌梓則在推特曬出與高橋知成合照，並哀悼戰友過世：「相信她現在應該正在天國美味的吃吃喝喝，大家可以到她的推特道別，相信她會看到」，死訊讓人悲傷不已。