新竹市北區區公所地下停車場遭民眾反映，機車停車位長期遭外送員與附近住戶占用，甚至連身障者專用車格都被停滿，導致真正需要洽公的民眾一位難求，下雨天更嚴重，盼相關單位重視。市府表示，將確實督導委外廠商加強巡查，後續也會研擬機車收費機制，避免遭長期占用。

北區區公所位於國華街，是市區重要洽公單位，1樓是衛生所，2樓以上還有戶政事務所、民政、經建、社政與調解委員會，若遇上颱風或大雨，也會提供沙包領取等，平日有不少民眾會到此洽公。

但有民眾反映，區公所地下停車場機車停車位原本是提供給民眾洽公免費使用，近年長期遭外送員與附近住戶佔用，成為擺放外送機車、重機、報廢機車的免費停車場，尤其是重機，一停放就是好幾天。

民眾也指出，由於市府勞工處先前位於北區區公所行政大樓內，後於2022年1月搬遷、進駐於東區龍山西路的新竹市身心障礙者就業綜合大樓，照理來說，洽公民眾理應隨勞工處搬遷減少，但機車位佔用情況卻不減反增，甚至連身心障礙專用車位都遭占據，導致真正需要洽公的民眾一位難求，尤其下雨天更是嚴重，希望相關單位能重視。

對此，市府說明，北區區公所地下停車場機車位有112格，目前由交通處委託俥亭停車事業股份有限公司經營，針對身心障礙停車格占用，市府近期將於停車場張貼檢舉QRCODE，供民眾當下發現可立即用手機檢舉通報。

市府也強調，未來將確實督導該公司加強巡查，若發現違規車輛占用身障停車格即通報取締，善盡公有停車場管理責任，後續亦會與北區公所研議機車收費機制及設置柵欄管理，避免車格遭長期占用，請市民放心。