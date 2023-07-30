在台中經營長達27年的金錢豹系列酒店「天上人間」，過去以小姐素質高、顏質高著稱，雖經歷疫情重創仍屹立不搖，卻仍不敵近幾個月中部地區大型酒店業者、酒商掛勾逃漏稅引發的負面效應，宣告營業至7月29日，讓台中知名的「南七店」正式走入歷史，8月1日起將遷移到台灣大道上的中港店營業。

台中金錢豹系列酒店聞名全台，其旗下包括有理容KTV、舞廳，另有高級禮服店「金山店」、「市政店（金悅富）」與「南七店（天上人間）」，其中的天上人間為2層樓建築、占地600坪，包廂共有35間，因其位處於文心南七路，早期為市區的邊陲地帶，隱密性較高，吸引不少政商名流前往消費。

曾經盛極一時的南七店，因小姐顏質高、素質較好，且隱密性高，據傳生意也是金錢豹系列高級禮服店中最好的，更經歷疫情衝擊仍屹立不搖，據了解，店內幹部本月中就接到通知要停業，並將於8月1日遷移到中港店，營業時間到昨天晚上為止，至於歇業原因則與近來中部酒店業者與酒商掛勾逃漏稅等案件有關。

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