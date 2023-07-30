寫下5連勝的紅襪繼續作客巨人，9局上落後2分硬是將比數追平，可惜仍吞下JD戴維斯（J.D. Davis）的再見轟，2比3惜敗巨人。先發守游擊的張育成2打數沒有安打吞下1K，連續3場比賽熄火。

紅襪先發投手派克斯頓（James Paxton）首局不穩，弗洛瑞斯（Wilmer Flores）二壘安打敲回1分打點，巨人繼續保持一三壘有人0出局態勢，派克斯頓回神連續解決3人次下莊。3局張育成首次打擊，對手幾乎不投直球給他打，最終遭到外角滑球揮空三振。

張育成第2打席游擊滾地球出局，6局下巨人再添得1分，7、8兩局紅襪三上三下，最後反攻機會棒次輪回張育成，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）選擇讓此戰沒有排上先發的吉田正尚代打上陣，成功靠著保送上壘，開路先鋒杜蘭（Jarren Duran）敲二壘安打，紅襪攻占二三壘，騰納（Justin Turner）打安打扮英雄敲回2分，紅襪展現強大韌性。

9下兩隊平手，紅襪讓終結者簡森（Kenley Jansen）連續2天出賽，準備把比賽帶進延長，但如意算盤被徹底打破，JD戴維斯只看一球，將簡森招牌卡特帶到左外野，擊中了全壘打標竿，也帶走比賽勝利。擔任9棒的張育成2打數安打掛零，吞下1次三振，打擊率累計1成63。