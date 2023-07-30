「馮子紜」她29日發文透露，發現私密照外流後曾向台中警方報案，但遭承辦警員極其荒謬對待。（圖／翻攝自Instagram／teresa.0211）

馮子紜被偷拍報案 台中員警揪人看裸照？警方回應了

知名直播主「馮子紜」27日發文指控，10年前、年僅17歲的她的遭許姓男子性侵、逼墮胎，並趁她入睡或洗澡偷拍私密照，最終外流。她29日再發文透露，發現私密照外流後曾向台中警方報案，但遭承辦警員「號召所有派出所的男警員來看裸照」極其荒謬；對此，台中警方回應經調閱分局現存警政系統及紙本檔案資料，尚未能查出馮女相關報案或投申訴資料。

馮子紜29日在IG發文指控，當年發現許先生外流她的私密照時，曾收集網路相關證據、鼓起勇氣隻身前往台中育才派出所報案，但當她交出手中的資料後，派出所內一名男警員看到照片後，「非常高興地呼朋引伴，叫全部派出所的男性員警都來看我的裸照。」還誇讚許男記錄下她的好身材，應該驕傲和感謝加害人，員警如此輕浮的行為也讓她備感打擊跟侮辱。

對於這項指控，台中市二分局稍早也做出回應，除強調該分局對於各類的婦幼案件極為重視，也指出，經調閱分局現存的警政系統及紙本檔案資料，尚未能查出馮女到該分局報案或投（申）訴之相關資料；二分局督察組組長賴信凱也代表台中市二分局表示，對馮女所描述之經歷深感痛心與不捨，希望馮女可提供本分局確切的報案時間及相關證據資料，二分局將秉公調查，如發現同仁確有態度不佳、推諉受理之情事，必從嚴咎責，決不寬貸。

且由於馮子紜也在貼文中表示，該案日前已委由友人至地檢署提告，二分局也強調，後續將配合地檢署指揮，積極偵辦。

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