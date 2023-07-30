由台灣民眾黨提名參選金門選區立委的尚文凱，日前遭網紅「四叉貓」爆料其丈夫，也就是現任金門縣副議長歐陽儀雄曾是「黑道」，引發軒然大波。尚文凱昨(29)日晚間透過臉書大方承認丈夫的「過去」，已為年少輕狂的行為付出過代價，她也將秉持民眾黨主席柯文哲對金門的理念，繼續為這塊土地打拚。

尚文凱昨晚透過臉書大方承認，歐陽儀雄確實有段大眾口中所謂「黑道」的過去，但他也已接受過法律的制裁，為年少的輕狂行為付出過代價，她與先生回鄉投身地方服務至今已16年，一路誠懇待人做好對鄉親的每一項服務，但每到選舉期間，歐陽的過往就要被不斷撻伐，她說，人生不能重來，不能用過去一直抹殺他們現在的努力。

尚文凱表示，撐著她與先生一路走下去的力量，是金門鄉親的認同與支持，未來也依然是如此，她會代表民眾黨投入地方立委選舉，是因為認同柯文哲對金門的理念，無論是兩岸的政策、金廈的連結，或者是地方醫療升級的願景，都是真真實實在幫助金門，這也是她會接受徵召的主因。尚文凱強調，她願意站出來，回報這片給她美好時光的土地，持續努力為金門打拚。