男星羅志祥因感情風波沈寂近2年，去年底在花蓮跨年壓軸演出宣告正式復出，一步步重返演藝圈，本月29日、30日更登上台北小巨蛋舉辦演唱會；近日他宣布受邀出席9月香港「保良局」慈善機構活動，被網友認為是形象回血，有望重返大陸演藝圈。

羅志祥官方微博日前宣布將出席9月香港「保良局」慈善機構活動，更登上該活動宣傳海報成為大使；據悉，保良局是歷史悠久及最具規模的慈善機構之一，主要服務安老、綜合家庭、教育等，且每年都會舉辦募款演唱會，如今羅志祥受邀演出，被網友認為，是獲得香港官方認可，似乎有望回歸大陸演藝圈，引發討論。

事實上，羅志祥2020年與交往9年的女友大陸網紅周揚青分手，當時女方用一封「寫給羅志祥」的信揭露分手原因，她表示當時，看了對方手機後，才發覺他有不正當男女關係，毀滅式的揭露他私隱，使羅志祥形象重創，沉寂近兩年時間，才逐漸重返螢光幕前。