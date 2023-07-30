新竹市電動汽車持有率持續增長，截至今年5月底已達1390輛，新竹市府向交通部爭取「電動車充電樁建置計畫」，並成功獲中央核定補助逾7000萬元，未來將持續推動增設充電站點，目標明年底前於完成建置266支電動汽車充電樁。

市府指出，新能源汽車取代燃油汽車是未來趨勢，為打造友善電動車環境，為打造友善電動車環境，市府研擬「新竹市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」，編列預算補助各公寓大廈社區建置充電設備。

其中，在公有停車場部分，市府向中央爭取補助，獲交通部核定補助7000萬元，將於2024年底前完成建置266支充電樁，逐步落實2050淨零碳排目標，為下一代打造更「宜居永續」的幸福城市。

市府交通處指出，電動汽車充電樁將優先設於前瞻停車場，市區停車場將以慢充充電樁為主，提供短程及周邊住戶使用，至於鄰近交流道或商業活動頻繁區域之停車場，則優先考量設置快充充電樁，提供短時間快速充電服務。

市府表示，未來竹市電動車充電樁資訊將與新竹通APP介接，民眾可即時查詢可充電之充電站位址，更可以透過APP啟動充電、即時監控充電狀態及支付充電費用，提供更優質的智慧化服務。

此外，為避免車格遭長期占用，市府將依據交通部所訂定之「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」收費標準、方式及充飽未駛離之費率，落實使用者付費機制，提升周轉率，保障市民公平使用權益。